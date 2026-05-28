Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 100.000 Euro Schaden durch Brand in Lagerhalle

Nordhorn (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 08:15 Uhr eine Lagerhalle an der Straße "Ahauser Hof" in Nordhorn in Vollbrand. In der Halle waren Gastroartikel, wie Pizzakartons und Konserven, gelagert.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude sowie weitere Lagerhallen konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Zudem verhinderte eine vorhandene Brandschutzmauer eine weitere Ausbreitung des Feuers. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Container mit Müll geriet vermutlich durch Funkenflug ebenfalls in Brand, konnte jedoch schnell gelöscht werden. Gegen 09:15 Uhr war der Brand bereits unter Kontrolle.

Die betroffene Halle wurde durch die Feuerwehr kontrolliert abgerissen, um weitere Glutnester zu entfernen. Dadurch, dass die Lagerhalle vollständig abgerissen wurde, konnte diese nicht mehr hinsichtlich eines Brandausbruchortes in Augenschein genommen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern somit noch an.

Insgesamt waren 23 Fahrzeuge mit rund 110 Einsatzkräften der Feuerwehren Nordhorn Nord, Nordhorn Süd und Brandlecht im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

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