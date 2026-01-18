PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Nach einer Unfallflucht Widerstand geleistet +++ Kellereinbrüche in Schwalbach am Taunus +++

Hofheim (ots)

1. Nach einer Unfallflucht Widerstand geleistet,

Homburger Straße, Hofheim am Taunus,

Samstag, 17.01.2026, 22:32 Uhr

(en) In der heutigen Nacht kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Hofheim am Taunus. Der 45- jährige Fahrer des grauen Mercedes Benz CLK touchierte beim Ausparken einen schwarzen Daimler. Anschließend entfernte sich der 45- Jährige von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.600 EUR. Der Unfall konnte durch aufmerksame Zeugen beobachtet werden, wonach diese die Polizei verständigt haben.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen, konnte das Verursacherfahrzeug sowie der Fahrer an der Halteradresse angetroffen werden. Aufgrund der frischen Schäden an seinem Fahrzeug sowie dem Verdacht unter Einfluss von Alkohol zu stehen, sollte der nun Beschuldigte mit auf die Polizeistation Hofheim transportiert werden. Der Maßnahme widersetzte sich der 45- Jährige körperlich und beleidigte die Beamten mehrmals.

Der Widerstand konnte mit einfacher körperlicher Gewalt unterbunden und der Beschuldigte auf die Dienststelle verbracht werden. Durch das professionelle Handeln der Beamten wurde niemand verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

2. Kellereinbrüche in Schwalbach am Taunus,

Schwalbach am Taunus, Gärtnerweg,

Freitag, 16.01.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 17.01.2026, 12:30 Uhr

(en) In den Abendstunden des gestrigen Samstags kam es zu Kellereinbrüchen in zwei Mehrfamilienhäusern.

Aus einem der Kellerabteile wurde ein E-Scooter der Marke Joyor im Wert von 800 EUR entwendet. Zuletzt war das Versicherungskennzeichen 979 WOW an dem E-Scooter angebracht.

Aus einem weiteren Mehrfamilienhaus wurde ein E-Scooter einer bis jetzt unbekannten Marke und weitere Gegenstände entwendet. Das Diebesgut in diesem Fall wird auf einen Gesamtwert von ca. 2.000 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell