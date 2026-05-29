Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Getränkekisten aus dem Getränkemarkt entwendet
Neuenhaus (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 20:50 Uhr bis Donnerstag, 00:45 Uhr kam es in der Veldhausener Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände eines Getränkemarktes. Dort entwendeten sie mehrere Getränkekisten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05941 - 989850 zu melden.
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