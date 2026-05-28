Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Schwerer Verkehrsunfall auf der B213

Herzlake (ots)

Heute kam es gegen 12:00 Uhr auf der B213 bei Herzlake zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann befuhr mit einem Pkw die B213 in Richtung Haselünne. Im Fahrzeug befanden sich zudem eine 29-jährige Beifahrerin sowie zwei Säuglinge. Zeitgleich war ein 28-jähriger Lkw-Fahrer auf der B213 in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Alle Personen wurden vor Ort notärztlich versorgt. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Dagegen erlitten der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin schwere Verletzungen, weswegen beide mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Glücklicherweise blieben die zwei Säuglinge unverletzt.

Die Fahrbahn war bis ca. 15:45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell