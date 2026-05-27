Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: E-Bike gestohlen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 40-Jähriger rief am Dienstagabend (26. Mai) die Polizei, da sein E-Bike gestohlen wurde. Er berichtete den Beamten, dass er das Rad gegen 13:30 Uhr an einen Fahrradständer auf dem Salvatorweg angeschlossen habe. Als er gegen 18:30 Uhr zurückkehre, war das E-Bike samt Schloss weg. Es soll sich um ein graues Rad der Marke "Telefunken" handeln.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

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