POL-DU: Mittelmeiderich: Diebstahl aus Altkleidercontainer - Polizei fasst zwei Verdächtige
Duisburg (ots)
Am Sonntagabend (24. Mai, 20 Uhr) beobachtete eine Zeugin an der Marktstraße fünf Personen (vier Frauen und ein Mann), die sich an einem Altkleidercontainer bedienten und diverse Kleidungsstücke entwendeten. Die alarmierten Polizeikräfte trafen im Nahbereich zwei tatverdächtige Frauen im Alter von 29 und 40 Jahren an. Sie führten mehrere Kleidungsstücke in einer Tasche mit sich. Das Duo muss sich nun mit einer Strafanzeige auseinandersetzen.
Die drei Komplizen flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Zwei der Personen können wie folgt beschrieben werden:
- Täter 1: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, schwarze Haare mit Seitenscheitel, circa 1,75 Meter groß, graues T-Shirt, schwarze lange Jogginghose, schwarze Umhängetasche - Täterin 2: weiblich, 15 bis 25 Jahre alt, rot-braune zum Zopf gebundene Haare, circa 1,55 bis 1,60 Meter groß, schwarze Winterjacke, blaue Jeans
Das Kriminalkommissariat 35 sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
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