Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Versuchter Raub am Friedhof - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 88-Jähriger hielt sich am Montagmittag (25. Mai, 13 Uhr) im Bereich eines Parkplatzes am Friedhof-Ausgang am Sternbuschweg auf, als ein Duo versuchte, ihm die Armbanduhr zu rauben.

Der Mann und die Frau griffen nach der Hand des Seniors. Nachdem es ihm gelang, sich loszureißen, verständigte er die Polizei. Er beschrieb das Duo den Einsatzkräften:

1. Mann: 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, weiße Kleidung 2. Frau: 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, weiße Bluse, schwarze Hose

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den versuchten Raub beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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