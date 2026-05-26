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POL-DU: Alt-Homberg: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

POL-DU: Alt-Homberg: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich
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Duisburg (ots)

Am Freitagabend (22. Mai, gegen 21:35 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Lauerstraße / Hochfeldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Mitsubishi eines 34-jährigen Mannes und dem Opel einer 23-jährigen Fahrerin. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Mitsubishi anschließend gegen eine Litfaßsäule.

Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Opel-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin (20) wurden ebenfalls verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen sowie an der Litfaßsäule entstanden Sachschäden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem streuten Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Duisburg sicherte die beschädigte Litfaßsäule vor Ort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeikräfte die Kreuzung zeitweise. Bei keinem der Beteiligten ergaben sich vor Ort Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit infolge von berauschenden Mitteln. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
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https://duisburg.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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