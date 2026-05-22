Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Einbruch und Einbruchsversuch - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochvormittag (20. Mai) schlugen Täter auf der Wiesbadener Straße zwischen 10:30 und 14:45 Uhr zu und brachen in eine Wohnung einer 66-Jährigen ein. Als sie gegen 14:45 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass ihre Wohnungstür beschädigt war und die Schränke durchwühlt wurden.

Unbekannte versuchten zudem am Abend in der Zeit zwischen 18:30 und 20:10 Uhr, sich Zutritt zu einer Wohnung an der Bronkhorststraße zu verschaffen. Als den Tätern der Einbruch nicht gelang, ergriffen sie die Flucht.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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