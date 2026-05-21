Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: 18-Jähriger fuhr mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Duisburg (ots)

Polizeibeamte stellten am späten Mittwochabend (20. Mai, 23:45 Uhr) einen schwarzen VW Golf fest, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Lauerstraße unterwegs war.

Als die Einsatzkräfte den 18-jährigen Fahrer anhielten und kontrollierten, stellten sie drei weitere Personen im Fahrzeug fest. Weil der Fahrzeugführer den Eindruck erweckte, berauschende Mittel konsumiert zu haben, boten beabsichtigten die Polizisten einen freiwilligen Drogentest mit ihm durchzuführen - den er verweigerte. Infolge dessen brachten die Beamten den Mann für eine angeordnete Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Nun muss er sich mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auseinandersetzen.

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