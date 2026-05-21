PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: 18-Jähriger fuhr mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Duisburg (ots)

Polizeibeamte stellten am späten Mittwochabend (20. Mai, 23:45 Uhr) einen schwarzen VW Golf fest, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Lauerstraße unterwegs war.

Als die Einsatzkräfte den 18-jährigen Fahrer anhielten und kontrollierten, stellten sie drei weitere Personen im Fahrzeug fest. Weil der Fahrzeugführer den Eindruck erweckte, berauschende Mittel konsumiert zu haben, boten beabsichtigten die Polizisten einen freiwilligen Drogentest mit ihm durchzuführen - den er verweigerte. Infolge dessen brachten die Beamten den Mann für eine angeordnete Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Nun muss er sich mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auseinandersetzen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 12:30

    POL-DU: Marxloh: Gestohlenes Auto sichergestellt - Fahrer 17 Jahre

    Duisburg (ots) - Polizisten überwachten in der Nacht zu Mittwoch (20. Mai, 2:43 Uhr) den Verkehr im Bereich der Warbruckstraße/Feldstraße und stellten einen weißen Mercedes fest, dessen Fahrer das Rotlicht missachtete - sie nahmen die Verfolgung auf. Nachdem der Fahrzeugführer zunächst die Anhaltesignale der Beamten ignorierte, hielt er schließlich doch auf der Julius-Birck-Straße an. Die Einsatzkräfte stießen ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 15:45

    POL-DU: Wanheimerort: Schwerer Raub auf Supermarkt - Täter flüchtet mit Bargeld

    Duisburg (ots) - Am späten Dienstagabend (19. Mai, 22:10 Uhr) kam es in einer Supermarkt-Filiale an der Eschenstraße zu einem Raubüberfall. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Mann die Filiale und sprühte einer 46-jährigen Mitarbeiterin Reizgas ins Gesicht. Die Frau hatte kurz nach ihrem Feierabend einen Alarm wahrgenommen und wollte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren