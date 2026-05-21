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POL-DU: Podcast "Akte Duisburg" - Sommerfolge: "Baden im Rhein" und "Einbruch(prävention)" - Ihre Fragen an Polizei und Staatsanwaltschaft

POL-DU: Podcast "Akte Duisburg" - Sommerfolge: "Baden im Rhein" und "Einbruch(prävention)" - Ihre Fragen an Polizei und Staatsanwaltschaft
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Duisburg (ots)

Sommer, Sonne, Sonnenschein - und Urlaubszeit... In der neuen Folge des Podcasts "Akte Duisburg" dreht sich alles um die warme Jahreszeit! Warum ist Baden im Rhein lebensgefährlich? Wie schütze ich mich vor Einbrechern, wenn ich im Urlaub bin? Und was hat die Staatsanwaltschaft damit zu tun, wenn etwas passiert?

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Duisburg setzen ihre gemeinsame Podcast-Reihe "Akte Duisburg" zusammen mit Radio Duisburg fort. In der kommenden Folge geht es um zwei sommerliche Themen, die Polizei und Justiz immer wieder beschäftigen: das Baden im Rhein und Wohnungseinbrüche bzw. der Schutz davor.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen über die Gefahren, die beim Schwimmen im Rhein oft unterschätzt werden. Sie erklären aus ihrer täglichen Praxis, warum es dort immer wieder zu schweren Unglücken kommt und welche Folgen leichtsinniges Verhalten haben kann. Außerdem beantworten die Gesprächspartner Fragen rund um das Thema Wohnungseinbruch. Dabei geht es unter anderem um aktuelle Entwicklungen, typische Vorgehensweisen von Täterinnen und Tätern, die strafrechtlichen Ermittlungen sowie darum, wie sich Bürgerinnen und Bürger besser schützen können.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen zusammenarbeiten und welche strafrechtlichen Konsequenzen Einbruchsdelikte nach sich ziehen können. Zudem geben die Beteiligten Einblicke in die Arbeit der Ermittlungsbehörden nach Unglücksfällen oder Rettungseinsätzen am Rhein.

Ihre Fragen zu den Themen "Baden im Rhein" oder "Einbruch(prävention)" können noch bis zum Pfingstmontag (25. Mai) per E-Mail an podcast@radioduisburg.de oder telefonisch über die Hotline von Radio Duisburg unter 0203/8008999 eingereicht werden. Über den QR-Code gelangen Interessierte außerdem direkt in den WhatsApp-Chat von Radio Duisburg und können dort ihre Fragen für den Podcast auch als Sprachnachricht senden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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