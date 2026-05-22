Polizei Duisburg

POL-DU: Wasserschutzpolizei warnt zum Pfingstwochenende: Baden im Rhein bleibt lebensgefährlich

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Duisburg (ots)

Mit dem bevorstehenden Pfingstwochenende und angekündigten sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad zieht es viele Menschen an die Rheinwiesen und ans Wasser. Die Wasserschutzpolizei appelliert deshalb eindringlich: Baden im Rhein ist lebensgefährlich!

Was auf den ersten Blick ruhig wirkt, wird immer wieder unterschätzt: Starke Strömungen, plötzlich auftretende Sogwirkungen, Strudel sowie der Schiffsverkehr können selbst geübte Schwimmer innerhalb weniger Sekunden in eine lebensbedrohliche Situation bringen. Teilweise genügt es bereits bis zu den Knöcheln im Wasser zu stehen. Durch die Sogwirkung vorbeifahrender Schiffe können Sie den Halt verlieren und mitgerissen werden.

Jedes Jahr kommt es im Rhein zu tödlichen Badeunfällen. Für Angehörige, Freunde und Einsatzkräfte bleiben oft nur Fassungslosigkeit und Bilder, die sich nicht mehr vergessen lassen. "Hinter fast jedem Einsatz mit einer Person im Wasser stehen Familien, deren Leben in Sekunden zerbricht", erklärt die Wasserschutzpolizei. "Am Rhein geht es für uns um Leben gegen Tod - und oft um Bilder, die bleiben!"

Mit der Präventionskampagne "RHEIN.REIN.TOT." macht die Polizei Duisburg gemeinsam mit Netzwerkpartnern wie der DLRG und der Wasserwacht erneut in den sozialen Medien auf die tödlichen Gefahren des Rheins aufmerksam. Ziel der Kampagne ist es, Menschen emotional zu erreichen und Badeunfälle zu verhindern.

Genießen Sie das Pfingstwochenende und die Sonne mit einem Spaziergang oder einem Klappstuhl am Wasser, einem Eis auf der Rheinpromenade oder Zeit mit Familie und Freunden - aber nicht mit einer Abkühlung im Rhein!

Info: Die Wasserschutzpolizei in ganz Nordrhein-Westfalen gehört organisatorisch zum Polizeipräsidium Duisburg.

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