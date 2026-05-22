Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - 11-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Lingen (ots)
Am Donnerstag, den 21.05.2026, kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich Friedhofsweg / Bacheimstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge schwer verletzt wurde.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge mit seinem Fahrrad den Rensing Kamp in Richtung Bacheimstraße. Zeitgleich war eine 21-jährige Fahrerin mit einem Opel Corsa auf dem Friedhofsweg in Richtung Bacheimstraße unterwegs.
Im Kreuzungsbereich übersah der 11-Jährige offenbar die Pkw-Fahrerin und querte die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge frontal vom Pkw erfasst wurde.
Der 11-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.
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