Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 11-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 21.05.2026, kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich Friedhofsweg / Bacheimstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge mit seinem Fahrrad den Rensing Kamp in Richtung Bacheimstraße. Zeitgleich war eine 21-jährige Fahrerin mit einem Opel Corsa auf dem Friedhofsweg in Richtung Bacheimstraße unterwegs.

Im Kreuzungsbereich übersah der 11-Jährige offenbar die Pkw-Fahrerin und querte die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge frontal vom Pkw erfasst wurde.

Der 11-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

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