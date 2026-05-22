Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Uhrenraub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (21. Mai, 19:50 Uhr) sollen zwei Unbekannte einem 76-Jährigen eine Armbanduhr von seinem Handgelenk an der Kaiserswerther Straße geraubt und dann samt Beute die Flucht in Richtung Berzeliusstraße ergriffen haben.

Der Mann beschrieb den Einsatzkräften die Täter wie folgt:

1. 18 bis 25 Jahre, blaue Jacke, Jeanshose und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß 2. 18 bis 25 Jahre, um die 1,80 Meter groß, schwarze Jacke, Jeanshose und eine Kappe

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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