Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Versuchter Diebstahl von Krafträdern

Duisburg (ots)

Ein 33-Jähriger verständigte am Donnerstagabend (21. Mai, 23 Uhr) die Polizei, weil er ein Duo durch sein Fenster beobachtete, das sich an einem Kleinkraftrad (Piaggio) zu schaffen machte - das kam ihm verdächtig vor. Als der Anwohner (33) die zwei Jugendlichen ansprach, ergriffen diese zunächst fußläufig die Flucht in Richtung der Warbruchstraße. Er beschrieb den Einsatzkräften die beiden Flüchtigen.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte ein weiteres Streifenteam der Warbruckstraße zwei Personen (15, 17) auf einem Kleinkraftrad, auf die die Beschreibung passte, und kontrollierte sie. Eine Überprüfung des Kleinkraftrades ergab, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Die Beamten stellten den Roller sicher.

Bei dem 15-Jährigen fiel ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv aus, weshalb Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Im Anschluss nahmen ihn Familienangehörige an der Polizeiwache Hamborn in Empfang. Den 17-Jährigen brachten die Beamten nach Hause und gaben ihn in die Obhut einer Erziehungsberechtigten.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell