POL-DU: Beeck: Fahrzeugbrand - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Ein Zeuge verständigte in der Nacht zu Montag (25. Mai, 2:20 Uhr) die Einsatzkräfte, weil er im Vorbeifahren an der Hamborner Straße/Beecker Straße ein brennendes Auto feststellte.
Die Feuerwehr löschte die Flammen am schwarzen BMW. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugbrand machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.
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