Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Baustellen-Container aufgebrochen und Rüttel-Stampfer gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Container im Bereich Borgschenweg/Neue Krefelder Straße aufgebrochen und einen Rüttel-Stampfer entwendet. Ein Mitarbeiter der dortigen Baustelle berichtete den alarmierten Polizisten, dass er den Container am Freitag (22. Mai) gegen 12:30 Uhr verschlossen habe. Als er am Dienstagmorgen (26. Mai, 7:45 Uhr) wieder vor Ort war, bemerkte er den offenstehenden Container und den Diebstahl.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und such Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell