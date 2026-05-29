Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in mehreren Wohnungen

Lingen (ots)

Am Donnerstag in der Zeit von 20 Uhr bis 21 Uhr kam es in der Straße Darmer Kirchweg zu mehreren versuchten Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrparteienhaus. In dem Haus versuchten sie die Wohnungstüren aufzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von dem Vorhaben ab und verließen das Haus in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

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