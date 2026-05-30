POL-EL: Surwold - GPS-Lenksystem von Zugmaschine gestohlen - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Gegen 22:45 Uhr kam es am gestrigen Abend in einem Mehrfamilienhaus an der Jakob-Wolff-Straße in Lingen zu einem Brand. Auslöser der Ereignisse war zunächst ein Stromausfall in der Wohnung eines 32-jährigen Bewohners im zweiten Obergeschoss. Als dieser das Treppenhaus betrat, um sich bei Nachbarn nach möglichen weiteren Stromausfällen zu ...

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