Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Surwold - GPS-Lenksystem von Zugmaschine gestohlen - Zeugen gesucht
Surwold (ots)
Zwischen Donnerstag, dem 28.05.2026, 18:00 Uhr, und Freitag, dem 29.05.2026, 13:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes an der Bergstraße in Surwold verschafft. Dort entwendeten sie ein GPS-Lenksystem aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.
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