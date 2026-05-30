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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - GPS-Lenksystem von Zugmaschine gestohlen - Zeugen gesucht

Surwold (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 28.05.2026, 18:00 Uhr, und Freitag, dem 29.05.2026, 13:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu dem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes an der Bergstraße in Surwold verschafft. Dort entwendeten sie ein GPS-Lenksystem aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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