Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme in Kehl
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend (20.05.26) bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen 30-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Er wurde zur Verbüßung einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe ins Gefängnis gebracht.
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