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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend (20.05.26) bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen 30-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Er wurde zur Verbüßung einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe ins Gefängnis gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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