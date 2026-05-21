BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern (19.05.26) an der Kehler Europabrücke einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 24-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

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