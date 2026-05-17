Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Speyer (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026 gegen 10:00 Uhr, wurde die Polizei Speyer über einen schlangenlinienfahrenden Pkw aufmerksam gemacht. Dieser sei von Otterstadt in Fahrtrichtung Auestraße gefahren und soll am vorderen Stoßfänger stark beschädigt sein. Besagtes Fahrzeug konnte durch die Beamten festgestellt und die 36-jährige Fahrerin einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten starken Alkoholgeruch von der 36-jährigen Frau ausgehend, feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin 1,82 Promille. Anschließend wurde die Fahrerin zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Polizei weist daraufhin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können Reaktionsfähigkeiten und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

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