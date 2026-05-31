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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Pfarrbüro - Zeuge gesucht

Salzbergen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist gestern Morgen gegen 07:00 Uhr in das Pfarrbüro der St. Cyriakus Kirche in Salzbergen eingebrochen. Während der Tat wurde er von einer in der Kirche tätigen Person überrascht. Daraufhin verließ der Täter fluchtartig das Gebäude und setzte seine Flucht auf einem Damenfahrrad in Richtung Emsstraße fort. Er entwendete Bargeld und Briefmarken. Ein Kunde einer benachbarten Bäckerei bemerkte die Situation und versuchte, den Täter aufzuhalten. Die Polizei sucht insbesondere den Kunden der Bäckerei sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei Salzbergen unter der Telefonnummer 05976 948550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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