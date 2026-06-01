Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herbrum - Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B70

Herbrum (ots)

Am Samstag, den 30.06.2026, kam es gegen 11:30 Uhr auf der B70 bei Herbrum in Höhe der Straße "Am Deich" zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw. Die Fahrzeuge waren hintereinander in Fahrtrichtung Papenburg unterwegs.

Eine 71-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die B70. Dahinter fuhr ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer mit seiner 52-jährigen Beifahrerin. Es folgte ein Opel, der von einer 35-Jährigen geführt wurde. In diesem Fahrzeug befanden sich zudem zwei Mitfahrerinnen im Alter von 68 und 71 Jahren. Den Abschluss bildete ein 18-Jähriger mit seinem VW.

Als die 71-jährige Fahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, leiteten auch die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer ebenfalls Bremsvorgänge ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Sicherheitsabstand des 18-jährigen VW-Fahrers zum vorausfahrenden Opel jedoch zu gering. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Opel auf den Mercedes und dieser wiederum auf den VW Golf aufgeschoben wurde.

Während der 53-jährige Mercedes-Fahrer sowie die 71-jährige Fahrerin des vordersten Fahrzeugs unverletzt blieben, erlitten alle übrigen Beteiligten leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell