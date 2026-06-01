Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sitzbank mit Einweggrill beschädigt

Urbar (ots)

Am Montag, 01.06.2026, kam es zwischen 18:00 Uhr und 19:45 Uhr in der Gemarkung Urbar auf einem Feldweg zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung durch Feuer.

Ein unüberlegter Grillabend hat dort zu einem Polizeieinsatz und Sachschaden an einer Sitzbank geführt. Nach ersten Erkenntnissen betrieben mehrere Jugendliche einen Einweggrill direkt auf einer hölzernen Bank an dem Feldweg. Durch die starke Hitzeentwicklung des Grills wurde das Holz der Bank erheblich beschädigt.

Der örtliche Jagdpächter bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Funkstreifenwagenbesatzung flüchtete die Jugendgruppe zu Fuß in Richtung Arenberger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Identität der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

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