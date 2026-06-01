POL-PDKO: Vollsperrung auf der B 42 nach Verkehrsunfall

Andernach (ots) - Bezugnehmend zur Presseerstmeldung von 18:01 Uhr, kann nachberichtet werden, dass die Unfallaufnahme und die Bergung des beteiligten Fahrzeugs gegen 19:45 Uhr abgeschlossen werden konnte. Seither ist die Fahrtrichtung Bonn der B9 wieder freigegeben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der PKW, aus noch ungeklärter Ursache, nach rechts von ...

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