POL-PDKO: Vollsperrung auf der B 42 nach Verkehrsunfall
Lahnstein (ots)
Derzeit kommt es nach einem Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen der Abfahrt Oberlahnstein und Braubach Nord zu einer Vollsperrung. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um einen Verkehrsunfall mit drei beteiligte Fahrzeugen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Es wird nachberichtet.
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