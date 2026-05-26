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Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Flächenbrand im Uferbereich in Dänischburg

Lübeck (ots)

Am Dienstag den 26.05.2026, wurde die Feuerwehr Lübeck gegen 16:15 Uhr zu einem Flächenbrand in Dänischburg gerufen. Die genaue Lokalisierung der Brandstelle gestaltete sich zunächst herausfordernd, da sich diese am Uferbereich der Trave ohne direkten Zugang befand. Die ersteintreffenden Kräfte erkundeten dann vor Ort, dass es sich um ein Feuer im Bereich des Schilfgürtels und Uferbereichs der Trave handelte. Es wurden mehrere Brandstellen mit einer Gesamtgröße von ca. 100 bis 150 Quadratmeter festgestellt. Insgesamt waren ca. 50 Kräfte im Einsatz. Die Brandbekämpfung wurde sowohl landseitig als auch wasserseitig eingeleitet. Im Einsatz waren der Führungsdienst der Wache 1, die Wache 3 sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Dänischburg, Travemünde, Priwall, Wulfsdorf-Vorrade, Kronsforde und Siems. Zusätzlich wurde aus dem Kreis Stormarn die Drohnengruppe alarmiert. Gegen 18:45 Uhr waren die Brandbekämpfungsmaßnahmen abgeschlossen. Es ist zu keinen Personenschäden gekommen. Eine Gefährdung durch Rauchgase bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Berufsfeuerwehr Lübeck
Fabian Lemke
Bornhövedstraße 10
23554 Lübeck
E-Mail: fabian.lemke@luebeck.de
http://www.feuerwehr-luebeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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