Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Mehrere Personen mit Atemwegsreizung in einer Schule

Lübeck (ots)

Am Montag, 23.03.2026, wurden gegen 10:35 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Schule in der Straße am Behnckenhof alarmiert. Mehrere betroffene Personen klagten über Reizungen der Atemwege, woraufhin 14 Rettungswagen, Notarzt, leitender Notarzt, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr durch die Leitstelle entsendet wurden. Vor Ort wurden ca. 95 Personen gesichtet. Insgesamt wurden 9 Personen in das UKSH für eine weitere Abklärung gebracht. Ein Infopunkt für Eltern wurde an der Schule eingerichtet. Der Einsatz war gegen 12:30 Uhr beendet.

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