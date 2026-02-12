PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Stromausfall im Lübecker Stadtteil Vorwerk
Störung im Umspannwerk in der Weichselstraße - Stadtwerke Lübeck arbeiten mit Hochdruck an Fehlerbehebung

Lübeck (ots)

Aufgrund einer Störung im Umspannwerk Vorwerk am 12. Februar 2026 gegen 17.30 Uhr kommt es aktuell zu einem Stromausfall im Stadtteil Vorwerk. Derzeit wird noch die Ursache für die Störung untersucht und geklärt, so dass über die Dauer des Ausfalls noch keine Angaben möglich sind. Es gibt keine Personenschäden.

Vom Ausfall betroffen sind derzeit neben rund 5.600 privaten Haushalten auch Fernwärmekunden und einige Betriebe wie der Betriebshof der Stadtwerke Lübeck Mobil, die Diakonie Nord-Nordost, das BHKW Posener Straße sowie das BHKW Ratekauer Weg.

In Folge des Stromausfalls kommt es auch zu Einschränkungen im Busverkehr, da E-Fahrzeuge nicht geladen werden können.

Handlungsempfehlung:

   - Falls möglich, informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel 
     im Lokalradio.
   - Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf
     das Nötigste.
   - Bewahren Sie Ruhe.
   - Nutzen Sie keine Aufzüge.
   - Schalten Sie elektrische Geräte aus, um Schäden bei der 
     Wiederversorgung zu vermeiden.
   - Verwenden Sie Taschenlampen statt Kerzen um Brandgefahren zu 
     vermeiden.
   - Halten Sie Kühl- und Gefrierschränke möglichst geschlossen.

Notrufnummer bitte nur bei echten Notfällen wählen, da es zu einem erhöhten Anrufaufkommen kommen kann. Betroffene Bürger:innen können sich in dringenden Fällen an den eingerichteten Notfallinformationspunkt der Freiwilligen Feuerwehr Vorwerk, in der Vorwerker Straße 64 a in 23554 Lübeck wenden.

Die Feuerwehr Lübeck veröffentlichte ebenfalls eine Warnmeldung über das Modulare Warnsystem und ist mit einem Lautsprecherfahrzeug im betroffenen Gebiet unterwegs, um die Bürger:innen zu informieren und als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Die Stadtwerke Lübeck bedauern die Unannehmlichkeiten sehr, die immer mit einem solchen Ausfall verbunden sind. Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck daran, die Versorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen.

Weitere Informationen unter www.luebeck.de/sicherheit

Rückfragen bitte an:

Berufsfeuerwehr Lübeck
Öffentlichkeitsarbeit
Lars Walther
Bornhövedstraße 10
23554 Lübeck
Telefon: 0451- 4949-0

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell

