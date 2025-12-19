PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Brand einer Lagerhalle in Kücknitz Herrenwyk

Lübeck (ots)

Um 7 Uhr morgens ging der Notruf bei der Feuerwehr Lübeck ein. Auf einem Schrottplatz in der Straße Dampfpfeife in Herrenwyk ist heute früh ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand eine starke Rauchentwicklung.

Circa 120 Einsatzkräfte sind mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Neben der Brandbekämpfung in einer Lagerhalle und dem Schutz umliegender Hallen war zunächst die Sicherstellung der Wasserversorgung einer der Einsatzschwerpunkte. Die Brandbekämpfung erfolgt über zwei Drehleitern sowie mehreren Rohren vom Boden.

Auf Grund der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung mittels des modularen Warnsystems und der damit ausgelösten Warnapp NINA und verbundenen Radiosendern über den Brand informiert und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Im Einsatz befinden sich die Wache 1, Wache 3 und Wache 4 der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Kücknitz, Dummersdorf, Siems und Ivendorf sowie zwei spezielle Löschzüge zur Unterstützung der Wasserversorgung und Dekontamination der Einsatzkräfte. Die logistische Versorgung der Einsatzkräfte wird übernommen von den Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst. Die Drohnengruppe aus dem benachbarten Kreis Stormarn wurde zur Unterstützung für die Lageübersicht angefordert.

Weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren wurden in die Gerätehäuser alarmiert, um den Grundschutz der Stadt weiterhin sicherzustellen.

Der Brand wird die Feuerwehr Lübeck noch mehrere Stunden beschäftigen.

Rückfragen bitte an:

Berufsfeuerwehr Lübeck
Öffentlichkeitsarbeit
Lars Walther
Bornhövedstraße 10
23554 Lübeck
Telefon: 0451- 49490
Fax: 0451- 122 37 89
E-Mail: lars.walther@luebeck.de
http://www.feuerwehr-luebeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Lübeck
Weitere Meldungen: Feuerwehr Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 12:25

    FW-HL: Feuer in Chemiestoffbetrieb

    Lübeck (ots) - Am Samstagvormittag um kurz nach 10:00 Uhr wurde die Feuerwehr Lübeck zu einem Spezialbetrieb zur Verarbeitung von unter anderem Wismut alarmiert. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und es wurden umgehend Einsatzkräfte entsenden. Nach der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter konnte eine Rauchentwicklung in einem Maschinenraum festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich keine Mitarbeitenden im Gebäude. Schnell konnten ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:35

    FW-HL: Einsatzreicher Vormittag bei der Feuerwehr Lübeck

    Lübeck (ots) - Lübeck - Mehrere zeitgleiche Einsätze hielten die Feuerwehr Lübeck am heutigen Donnerstagvormittag in Atem. Gegen 10:30 Uhr wurde der Leitstelle ein Brand in einem gewerblich genutzten Gebäude in der Straße Kaninchenborn gemeldet. Aufgrund zahlreicher Notrufe und der geschilderten Lage wurden unmittelbar zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr mit den dazugehörigen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 21:11

    FW-HL: Feuer im Lübecker Stadtteil Karlshof / Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

    Lübeck (ots) - Lübeck, 8. Oktober 2025 - Ein Großbrand im Stadtteil Karlshof hat am frühen Abend zu einem intensiven Einsatz der Lübecker Feuerwehr geführt. Gegen 19 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein, in denen Passanten von einem Feuer im Dachbereich einer Lagerhalle berichteten. Laut ersten Angaben war der Brand von einem Parkplatz des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren