FW-HL: Brand einer Lagerhalle in Kücknitz Herrenwyk

Lübeck (ots)

Um 7 Uhr morgens ging der Notruf bei der Feuerwehr Lübeck ein. Auf einem Schrottplatz in der Straße Dampfpfeife in Herrenwyk ist heute früh ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand eine starke Rauchentwicklung.

Circa 120 Einsatzkräfte sind mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Neben der Brandbekämpfung in einer Lagerhalle und dem Schutz umliegender Hallen war zunächst die Sicherstellung der Wasserversorgung einer der Einsatzschwerpunkte. Die Brandbekämpfung erfolgt über zwei Drehleitern sowie mehreren Rohren vom Boden.

Auf Grund der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung mittels des modularen Warnsystems und der damit ausgelösten Warnapp NINA und verbundenen Radiosendern über den Brand informiert und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Im Einsatz befinden sich die Wache 1, Wache 3 und Wache 4 der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Kücknitz, Dummersdorf, Siems und Ivendorf sowie zwei spezielle Löschzüge zur Unterstützung der Wasserversorgung und Dekontamination der Einsatzkräfte. Die logistische Versorgung der Einsatzkräfte wird übernommen von den Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst. Die Drohnengruppe aus dem benachbarten Kreis Stormarn wurde zur Unterstützung für die Lageübersicht angefordert.

Weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren wurden in die Gerätehäuser alarmiert, um den Grundschutz der Stadt weiterhin sicherzustellen.

Der Brand wird die Feuerwehr Lübeck noch mehrere Stunden beschäftigen.

