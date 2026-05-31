POL-PDKO: Andernach - Presseerstmeldung, Verkehrsunfall auf der B9
Andernach (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einem beteiligten Fahrzeug, kommt es auf der B9 in Höhe Andernach zu Staubildung. Es wird nachberichtet.
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Künzler, Polizeihauptkommissar
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