POL-PDKO: Andernach - Presseerstmeldung, Verkehrsunfall auf der B9

Koblenz (ots) - Am Samstagabend befuhr eine Streife der Polizeiinspektion Koblenz 1 den Görresplatz in Koblenz. Da dieser auf Grund des guten Wetters sehr gut besucht war, konnte die Streifenfahrt zwischen der dortigen Außenbestuhlung nur sehr langsam stattfinden. Dies nahm ein junger Mann schließlich zum Anlass, nicht am Streifenwagen vorbei, sondern mit Anlauf über diesen zu laufen. Der Mann konnte nach seinem öffentlichkeitswirksamen Auftritt unter Applaus diverser ...

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