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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zu einem Körperverletzungsdelikt in Rheinböllen.

Rheinböllen (ots)

Am Samstagabend, 30.05.2026, gingen gegen 21:00 Uhr über den polizeilichen Notruf mehrere Meldungen über eine Schlägerei mit etwa 15 bis 20 beteiligten Personen in der Ortslage Rheinböllen ein.

Aufgrund der eingegangenen Meldungen wurden umgehend starke Polizeikräfte zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten auf der Straße etwa 30 Personen festgestellt werden, die körperlich aufeinander einwirkten. Die Beteiligten wurden durch die eingesetzten Kräfte voneinander getrennt und die Lage unter Kontrolle gebracht.

Mehrere Personen erlitten Verletzungen, darunter auch Stichverletzungen. Durch die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte wurden insgesamt neun Personen vor Ort medizinisch versorgt. Drei verletzte Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand zwischen zwei Personengruppen bereits seit längerer Zeit ein Konflikt, der im Rahmen des Vorfalls eskalierte und in wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzungen mündete.

Insgesamt wurden sieben Personen zur Verhinderung weiterer Straftaten und Störungen über Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen die übrigen Beteiligten wurden Platzverweise ausgesprochen.

Derzeit richten sich die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen insgesamt elf Personen im Alter zwischen 18 und 56 Jahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern, i. A. PHK F. Barth
Telefon: 06761-921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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