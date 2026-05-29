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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt. Polizei weist nochmals auf das Tragen eines Schutzhelms hin

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026, kam es gegen 11:10 Uhr in der Von-Kuhl-Straße in Koblenz-Lützel zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers. Auf Grund eines Bremsfehlers ist der 68-jährige Radfahrer über den Lenker seines Fahrrads gestürzt und mit dem Kopf auf der asphaltierten Straße aufgeschlagen. Hierbei zog sich der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

An dieser Stelle appelliert die Polizeiinspektion Koblenz 2 nochmals für das Tragen eines Schutzhelms. Regelmäßig kommt es zu Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrenden mit schweren Kopfverletzungen, oft mit gravierenden Folgen für die Gesundheit. Viele dieser schweren Kopfverletzungen könnten mutmaßlich durch das Tragen eines Schutzhelms verhindert werden.

Weitere Präventionshinweise in diesem Zusammenhang sind der nachfolgenden Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz zu entnehmen:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/zweiradsicherheit

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2
Trierer Straße 175
56072 Koblenz
Telefon: 0261-10354230

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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