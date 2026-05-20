Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Wasser im Gebäude gemeldet - 20.05.2026

Reichenau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde am Mittwochmorgen, 20.05.2026, durch die Integrierte Leitstelle mit dem Stichwort " Wasser im Gebäude" alarmiert. Gemeldet war Wasser in einem Schacht im Kellerbereich eines Gebäudes im Gemeindegebiet, dessen Hebeanlage defekt war und in den angrenzenden Keller lief. Ein Einsatzfahrzeug rückte zur Erkundung aus. Noch während der Anfahrt erfolgte durch die Leitstelle die Rückmeldung "Einsatzabbruch", sodass kein Tätigwerden der Feuerwehr erforderlich wurde. Vorsorglich stand ein weiteres Fahrzeug mit entsprechender Ausrüstung am Feuerwehrhaus in Bereitschaft, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Der Einsatz konnte daraufhin um 07:57 Uhr beendet werden.

Einsatzzeit: 07:51 Uhr bis 07:57 Uhr

Einsatzkräfte: 5 Fahrzeuge: MZF, GWT

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