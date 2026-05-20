PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Reichenau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Wasser im Gebäude gemeldet - 20.05.2026

Reichenau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde am Mittwochmorgen, 20.05.2026, durch die Integrierte Leitstelle mit dem Stichwort " Wasser im Gebäude" alarmiert. Gemeldet war Wasser in einem Schacht im Kellerbereich eines Gebäudes im Gemeindegebiet, dessen Hebeanlage defekt war und in den angrenzenden Keller lief. Ein Einsatzfahrzeug rückte zur Erkundung aus. Noch während der Anfahrt erfolgte durch die Leitstelle die Rückmeldung "Einsatzabbruch", sodass kein Tätigwerden der Feuerwehr erforderlich wurde. Vorsorglich stand ein weiteres Fahrzeug mit entsprechender Ausrüstung am Feuerwehrhaus in Bereitschaft, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Der Einsatz konnte daraufhin um 07:57 Uhr beendet werden.

Einsatzzeit: 07:51 Uhr bis 07:57 Uhr

Einsatzkräfte: 5 Fahrzeuge: MZF, GWT

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Christian Zieten
Telefon: +497534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Reichenau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 21:13

    FW Reichenau: Personenrettung über Drehleiter aus Wohngebäude - 19.05.2026

    Reichenau (ots) - Am frühen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer Personenrettung im Gemeindegebiet alarmiert. Der Rettungsdienst forderte die Feuerwehr zur Unterstützung bei einer patientenschonenden Rettung aus dem Obergeschoss eines Wohngebäudes an. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Eine Person befand sich in einem instabilen Gesundheitszustand und ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 09:56

    FW Reichenau: Auslösung Brandmeldeanlage in Betreuungseinrichtung

    Reichenau (ots) - Am Morgen des 18. Mai wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Betreuungseinrichtung im Ortsgebiet alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nach erster Erkundung schnell Entwarnung gegeben werden. Ein automatischer Rauchmelder hatte im Innenbereich des Gebäudes ausgelöst. Ursache hierfür waren ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 11:37

    FW Reichenau: Türnotöffnung, Reichenau-Mittelzell, 21.03.2026

    Reichenau (ots) - Am Samstagabend, 21.03.2026, benötigte die Polizei Unterstützung beim Öffnen einer Wohnungstüre in Reichenau-Mittelzell, um einer Person zu helfen und rief die Feuerwehr um Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 21:49 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zur Türnotöffnung alarmiert. Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle öffnete die Bewohnerin der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren