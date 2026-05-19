Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Personenrettung über Drehleiter aus Wohngebäude - 19.05.2026

Reichenau (ots)

Am frühen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer Personenrettung im Gemeindegebiet alarmiert. Der Rettungsdienst forderte die Feuerwehr zur Unterstützung bei einer patientenschonenden Rettung aus dem Obergeschoss eines Wohngebäudes an. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Eine Person befand sich in einem instabilen Gesundheitszustand und musste aus dem 2. Obergeschoss gerettet werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Gebäude war ein Transport über das Treppenhaus nicht möglich, weshalb die Rettung mithilfe der Drehleiter durchgeführt wurde. Über die Drehleiter der Feuerwehr Konstanz wurde die Person sicher über eine Gebäudeseite ins Freie verbracht und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Parallel dazu unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst bei der Versorgung sowie logistisch vor Ort. Im weiteren Verlauf wurde der Patient zur weiterführenden Behandlung abtransportiert. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet.

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