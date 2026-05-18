Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Auslösung Brandmeldeanlage in Betreuungseinrichtung

Reichenau (ots)

Am Morgen des 18. Mai wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Betreuungseinrichtung im Ortsgebiet alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nach erster Erkundung schnell Entwarnung gegeben werden. Ein automatischer Rauchmelder hatte im Innenbereich des Gebäudes ausgelöst. Ursache hierfür waren Wartungsarbeiten an einer Brandschutzeinrichtung, wodurch es zu einer unbeabsichtigten Aktivierung der Anlage kam. Ein Schadensereignis lag zu keinem Zeitpunkt vor. Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Kontrolle des betroffenen Bereichs sowie das Zurückstellen der Brandmeldeanlage. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Betreiber übergeben. Mit vor Ort war eine Streife der Polizei. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Konstanz konnten ihre Anfahrt abbrechen. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet.

Datum: 18.05.2026

Einsatzzeit: 08:26 Uhr bis 08:59 Uhr Einsatzkräfte: 16 Fahrzeuge: MZF

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