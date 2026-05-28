Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gasaustritt in Gondershausen

Gondershausen (ots)

Im Rahmen von Baggerarbeiten wurde in Gondershausen in der Rhein-Mosel-Straße eine Gasleitung beschädigt. Es befinden sich aktuell Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Bewohner der Rhein-Mosel-Straße zwischen dem Gerätehaus der Feuerwehr Gondershausen und der Ortsausfahrt in Richtung Mermuth werden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Im Gerätehaus der Feuerwehr wird eine Anlaufstelle für die betroffenen Anwohner eingerichtet.

Bitte meiden Sie den Bereich weiträumig und folgen Sie den Anweisungen der Kräfte der Feuerwehr und der Polizei.

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