POL-PDKO: Körperverletzungsdelikt mit mehreren beteiligten Personen
Koblenz (ots)
Am 30.05.2026 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem wechselseitigen Körperverletzungsdelikt mit mehreren Personen in der Beethovenstraße in Rheinböllen. Hierbei wurden mehrere Personen mit Stichverletzungen festgestellt. Näheres ist bislang noch nicht bekannt. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen.
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