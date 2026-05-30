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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Körperverletzungsdelikt mit mehreren beteiligten Personen

Koblenz (ots)

Am 30.05.2026 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem wechselseitigen Körperverletzungsdelikt mit mehreren Personen in der Beethovenstraße in Rheinböllen. Hierbei wurden mehrere Personen mit Stichverletzungen festgestellt. Näheres ist bislang noch nicht bekannt. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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