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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach - Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall auf der B9

Andernach (ots)

Bezugnehmend zur Presseerstmeldung von 18:01 Uhr, kann nachberichtet werden, dass die Unfallaufnahme und die Bergung des beteiligten Fahrzeugs gegen 19:45 Uhr abgeschlossen werden konnte. Seither ist die Fahrtrichtung Bonn der B9 wieder freigegeben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der PKW, aus noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte sodann frontal mit einem Beton-Widerlager der Kirchbergbrücke und kam auf der rechten Seite auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die vier Fahrzeuginsassen konnten alle durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der PKW konnte mittels eines Krans geborgen werden. Alles vier Personen erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus verbracht. Keiner der Personen schwebt glücklicherweise in Lebensgefahr. Der Sachschaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0
piandernach(at)polizei.rlp.de
Kayser, Polizeikommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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