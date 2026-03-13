PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle festgestellt. Beide Personen konnten ihre Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Donnerstagnachmittag (12. März 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine rumänische Staatsangehörige am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE) bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hechingen gegen die 45-Jährige fest, da sie der Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Albstadt vom Juni 2024 wegen Diebstahls bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort bezahlte die Frau ihre Geldstrafe in Höhe von 900 Euro und durfte die Reise daraufhin fortsetzen.

Nur wenig später stellten die Beamten am gleichen Grenzübergang bei der Kontrolle einer deutschen Staatsangehörigen einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart fest. Die 23-Jährige kam der Zahlung eines Strafbefehls wegen fahrlässiger Körperverletzung bis dato nicht nach. Vor Ort zahlte sie die offene Geldstrafe in Höhe von 246 Euro und entging damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Auch sie durfte nach Abschluss der Maßnahmen ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 09:31

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf BAB81

    Hilzingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben auf der BAB81 auf Höhe Hilzingen eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Mann bezahlte seine Geldstrafen vor Ort und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen. Am Mittwochnachmittag (11. März 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen auf der BAB81 auf Höhe Hilzingen als Fahrer ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:02

    BPOLI-KN: Bundespolizei stellt Einreiseverbot fest

    Bietingen (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte am 4. März 2026 ein kosovarischer Staatsangehöriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei wies ihn zurück. Gegen 16:30 Uhr am gestrigen Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bietingen eine Person bei der Einreise ins Bundesgebiet. Der 30-Jährige konnte sich zwar mit gültigen Dokumenten ausweisen, jedoch galt ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 08:59

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem er seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen. Am Donnerstag (5. März 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz in den frühen Morgenstunden einen rumänischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren