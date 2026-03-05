PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei stellt Einreiseverbot fest

Bietingen (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte am 4. März 2026 ein kosovarischer Staatsangehöriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei wies ihn zurück.

Gegen 16:30 Uhr am gestrigen Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bietingen eine Person bei der Einreise ins Bundesgebiet. Der 30-Jährige konnte sich zwar mit gültigen Dokumenten ausweisen, jedoch galt für ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Dem ging voraus, dass er zuvor in Deutschland mehrfach straffällig wurde und ihm die zuständige Behörde infolgedessen das Aufenthaltsrecht entzog.

Er wurde von der Bundespolizei in die Schweiz zurückgewiesen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise entgegen eines Einreiseverbots eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 08:59

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem er seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen. Am Donnerstag (5. März 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz in den frühen Morgenstunden einen rumänischen ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:28

    BPOLI-KN: Gesuchter muss ins Gefängnis

    Friedrichshafen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben im Stadtgebiet Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Dienstag (24. Februar 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Romanshorner Platz in Friedrichshafen kontrolliert. Gegen den 32-Jährigen lag ein offener ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:34

    BPOLI-KN: Gestohlenes Fahrrad auf Verkaufsplattform - Bundespolizei durchsucht Wohnung

    Friedrichshafen (ots) - Ein 34-Jähriger entdeckte sein zuvor am Bahnhof Friedrichshafen gestohlenes Fahrrad in einer Online-Verkaufsanzeige. Er verständigte daraufhin die Bundespolizei. Am Donnerstag, 19. Februar 2026, meldete ein 34-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger der Bundespolizei in Friedrichshafen, dass er sein Fahrrad auf einer Verkaufsplattform ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren