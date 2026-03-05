Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei stellt Einreiseverbot fest

Bietingen (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte am 4. März 2026 ein kosovarischer Staatsangehöriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei wies ihn zurück.

Gegen 16:30 Uhr am gestrigen Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bietingen eine Person bei der Einreise ins Bundesgebiet. Der 30-Jährige konnte sich zwar mit gültigen Dokumenten ausweisen, jedoch galt für ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Dem ging voraus, dass er zuvor in Deutschland mehrfach straffällig wurde und ihm die zuständige Behörde infolgedessen das Aufenthaltsrecht entzog.

Er wurde von der Bundespolizei in die Schweiz zurückgewiesen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise entgegen eines Einreiseverbots eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell