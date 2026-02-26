PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter muss ins Gefängnis

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben im Stadtgebiet Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Dienstag (24. Februar 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Romanshorner Platz in Friedrichshafen kontrolliert. Gegen den 32-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Das Amtsgericht Tettnang verurteilte den Mann im Sommer 2025 wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe i.H.v. 4500 Euro, deren Zahlung er bislang nicht nachkam.

Vor Ort konnte er die Strafe nicht zahlen und muss nun ersatzweise eine Freiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg.

Rückfragen bitte an:

Nicole Mayer
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Telefon: 07531-1288-1013 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

