Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gestohlenes Fahrrad auf Verkaufsplattform - Bundespolizei durchsucht Wohnung

Friedrichshafen (ots)

Ein 34-Jähriger entdeckte sein zuvor am Bahnhof Friedrichshafen gestohlenes Fahrrad in einer Online-Verkaufsanzeige. Er verständigte daraufhin die Bundespolizei.

Am Donnerstag, 19. Februar 2026, meldete ein 34-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger der Bundespolizei in Friedrichshafen, dass er sein Fahrrad auf einer Verkaufsplattform gefunden habe. Dieses sei ihm am Vortag am Stadtbahnhof in Friedrichshafen gestohlen worden. Er hatte zum Zeitpunkt der Meldung bereits einen Termin mit dem Verkäufer vereinbart. Die Ermittler trugen den Sachverhalt bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Ravensburg vor, die beim Amtsgericht Tettnang umgehend einen Durchsuchungsbeschluss bei dem 63-jährigen deutschen Tatverdächtigen erwirkte. Kurz nach Mitteilung des Geschädigten durchsuchte die Bundespolizei mit mehreren Beamten die Wohnräume des amtsbekannten Tatverdächtigen in Friedrichshafen und fand dort 17 Fahrräder, für die er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Die Ermittler stellten neben den Rädern auch Werkzeuge und andere Beweismittel sicher.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

