Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Polizeibeirat - Die konstituierende Sitzung in der neuen Legislaturperiode

Bild-Infos

Download

Kreis Borken (ots)

Die konstituierende Sitzung des Polizeibeirates fand am 03.02.2026 statt. Der Landrat Dr. Kai Zwicker begrüßte die Mitglieder in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Borken und hob die besondere Bedeutung des Gremiums hervor.

Nach den Kommunalwahlen im September 2025 wurden durch den Kreistag sowohl die Mitglieder des Polizeibeirates als auch deren Stellvertretungen für die Dauer der Wahlperiode im Wege der Listenwahl gewählt.

Das ehrenamtliche Gremium fungiert als Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der kommunalen Selbstverwaltung (Kreistag) und der Polizei. Über den Polizeibeirat werden Anregungen, Wünsche und Beschwerden an die Kreispolizeibehörde herangetragen. Zugleich berät das Gremium die Behördenleitung in polizeilichen Angelegenheiten, deren Bedeutung über den Einzelfall hinausgeht oder an deren Behandlung ein öffentliches Interesse besteht.

Teilnehmer an den etwa halbjährlich stattfindenden Sitzungen sind die 11 Mitglieder des Beirates, der Landrat Herr Dr. Kai Zwicker als Behördenleiter, Leitender Polizeidirektor Herr Paul Albers als Abteilungsleiter Polizei, die Direktionsleitungen der Kreispolizeibehörde und der Personalratsvorsitzende.

Zum Vorsitzenden wählten die Mitglieder Herrn Jürgen Fellerhoff (CDU), als Stellvertreterin Frau Ulrike Nitsch (SPD).

Zu den Tagesordnungspunkten zählten unter anderem der Austausch zur allgemeinen Sicherheits- und Verkehrslage. Zum Abschluss der Sitzung erfolgte die Besichtigung der Polizeileitstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell