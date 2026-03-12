PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf BAB81

Hilzingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben auf der BAB81 auf Höhe Hilzingen eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Mann bezahlte seine Geldstrafen vor Ort und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Mittwochnachmittag (11. März 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen auf der BAB81 auf Höhe Hilzingen als Fahrer eines Kastenwagens kontrolliert. Gegen den 26-Jährigen lagen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Rottweil vor, nachdem er der Zahlung zweier Strafbefehle nicht nachgekommen war. Beide waren vom Amtsgericht Spaichingen erlassen worden, zunächst im November 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr (300 Euro), danach im Juli 2024 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (3.600 Euro). Vor Ort bezahlte der Mann die Gesamtstrafe in Höhe von 3.900 Euro und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

  • 05.03.2026 – 09:02

    BPOLI-KN: Bundespolizei stellt Einreiseverbot fest

    Bietingen (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte am 4. März 2026 ein kosovarischer Staatsangehöriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei wies ihn zurück. Gegen 16:30 Uhr am gestrigen Mittwoch kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Bietingen eine Person bei der Einreise ins Bundesgebiet. Der 30-Jährige konnte sich zwar mit gültigen Dokumenten ausweisen, jedoch galt ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 08:59

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem er seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen. Am Donnerstag (5. März 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz in den frühen Morgenstunden einen rumänischen ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:28

    BPOLI-KN: Gesuchter muss ins Gefängnis

    Friedrichshafen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben im Stadtgebiet Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Dienstag (24. Februar 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Romanshorner Platz in Friedrichshafen kontrolliert. Gegen den 32-Jährigen lag ein offener ...

    mehr
