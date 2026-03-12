Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf BAB81

Hilzingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben auf der BAB81 auf Höhe Hilzingen eine Person mit zwei offenen Vollstreckungshaftbefehlen festgestellt. Der Mann bezahlte seine Geldstrafen vor Ort und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Mittwochnachmittag (11. März 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen auf der BAB81 auf Höhe Hilzingen als Fahrer eines Kastenwagens kontrolliert. Gegen den 26-Jährigen lagen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Rottweil vor, nachdem er der Zahlung zweier Strafbefehle nicht nachgekommen war. Beide waren vom Amtsgericht Spaichingen erlassen worden, zunächst im November 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr (300 Euro), danach im Juli 2024 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (3.600 Euro). Vor Ort bezahlte der Mann die Gesamtstrafe in Höhe von 3.900 Euro und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell