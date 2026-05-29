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Polizei Homberg

POL-HR: Spielzeugautos geraten in Brand

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.05.2026:

Niedenstein

Ereigniszeit: Donnerstag, den 28.05.2026, 20:09 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in einer Garage in der Theodor-Heuss-Straße in Niedenstein zu einem Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich darin zwei Elektrospielzeugautos für Kinder, von denen eines über eine nahegelegene Steckdose geladen wurde. Vermutlich kam es während des Ladevorgangs an einem der Spielzeuge zu einem technischen Defekt, wodurch dieses in Brand geriet und in der Folge das zweite Spielzeugauto ebenfalls in Brand setzte.

Beide Spielzeugautos wurden noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen aufmerksamen Zeugen aus der Garage entfernt. Dieser erlitt hierbei mutmaßlich eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Infolge der Brandentwicklung wurden die Wände und die Decke des Raumes stark verrußt. Außerdem wurde ein Fenster der Garage beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt gibt es bei derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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