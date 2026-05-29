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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen in Wohnmobil ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.05.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, den 28.05.2026, zwischen 13:20 Uhr und 17:30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnmobil in Schwalmstadt - Treysa ein. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitpunkt auf einem Privatgrundstück im Nordweg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster auf der linken Fahrzeugseite auf und verschafften sie sich so Zutritt zum Innenraum des Wohnmobils. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine rote sowie eine schwarze Geldbörse mit Bargeld, diversen Ausweispapieren sowie weiteren Dokumenten. Zudem erbeuteten die Unbekannten einen Schlüsselbund und kabellose Kopfhörer.

Der entstandene Sachschaden an dem Wohnmobil der Marke Bürstner wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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