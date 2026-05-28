Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Monteursunterkunft - Technischer Defekt mögliche Ursache

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.05.2026:

Schwalmstadt

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 04:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand auf einem als Hotel- und Restaurantbetrieb genutzten Hof, in der Straße Am Weidelbach in Schwalmstadt-Ziegenhain, alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Eigentümer des Hofes gegen 04:20 Uhr einen lauten Knall aus einem der von Monteuren genutzten Zimmer wahrgenommen. Als er der Ursache nachging, bemerkte er Rauchentwicklung aus dem dortigen Badezimmer. Nach dem Öffnen der Tür stellte er fest, dass sich Flammen im Bereich des Waschbeckens gebildet hatten und begann umgehend mit ersten Löschmaßnahmen. Es gelang ihm, das Feuer mithilfe eines Feuerlöschers vollständig abzulöschen. Im Anschluss verständigte er die Einsatzkräfte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem zuvor wahrgenommenen Knall um das Platzen einer Glasscheibe infolge der Hitzeentwicklung gehandelt haben.

Die alarmierte Feuerwehr belüftete die betroffenen Räumlichkeiten und stellte sicher, dass der Brand vollständig gelöscht war. Die Bewohner des betroffenen Zimmers befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. Die weiteren Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt im Badezimmer ursächlich für den Brandausbruch gewesen sein. Im Bereich der Brandentstehung befand sich ein fest installierter beziehungsweise befestigter Föhn, der als mögliche Brandursache in Betracht kommt. Offenbar entstand das Feuer nach Verlassen der Bewohner. Das betroffene Zimmer ist aufgrund der entstandenen Schäden derzeit nicht bewohnbar.

Der Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf etwa 10.000, - Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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