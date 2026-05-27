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Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung zu Wohnhausbrand in Fritzlar: Feuer möglicherweise fahrlässig verursacht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.05.2026:

Fritzlar

(Bitte beachten Sie auch unsere am 24.05.2026 um 00:31 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6280671 veröffentlichte Pressemeldung zu dem Brand.)

Die Beamten des für Branddelikte zuständigen Kommissariats der Homberger Kriminalpolizei haben am heutigen Mittwochvormittag die Ermittlungen zu dem Brand eines Wohnhauses fortgesetzt, der sich Samstagnachmittag in der Graf-Zeppelin-Straße in Fritzlar ereignet hatte.

Nach bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen liegen keine Hinweise auf einen technischen Defekt als Brandursache vor. Vielmehr gehen die Ermittler derzeit von einem fahrlässigen Verhalten eines Bewohners des Mehrfamilienhauses aus.

Die beiden betroffenen Dachgeschosswohnungen sind aufgrund des Feuer- und Wasserschadens weiterhin nicht bewohnbar.

Der Sachschaden wird nach wie vor auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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