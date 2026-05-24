Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Schwalm-Eder-Kreis (Fritzlar) Gebäudebrand mit Personen- und hohem Sachschaden

Fritzlar (ots)

Am 23.05.2026, um 16:50 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Schwalm-Eder-Kreis mit, dass in Fritzlar ein Gebäudebrand gemeldet wurde.

Vor Ort konnte der brennende Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. In Folge des Brandes wurden alle Bewohner des betroffenen und eines benachbarten Hauses aus ihren Wohnungen evakuiert. Durch den Brand und die Rauchgasentwicklung wurden 6 Menschen leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Aufgrund der Unbewohnbarkeit des Brandobjektes wurden durch die Stadt Fritzlar Ausweichquartiere für die betroffenen Bewohner organisiert.

Der entstandene Gebäudeschaden durch Brand und Löscharbeiten wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

Zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden von der zuständigen Kriminalpolizei geführt.

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