Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Große Verkehrskontrolle in Kassel: Fünf Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestoppt; Rollerfahrer seit 20 Jahren ohne Führerschein unterwegs

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Beamte des Polizeireviers Nord haben am gestrigen Donnerstagabend gemeinsam mit Kollegen aus ganz Nordhessen eine große Verkehrskontrolle an der Wolfhager Straße in Kassel durchgeführt. Dabei lag das Hauptaugenmerk der Kontrollen auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, die eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen und zur Fahruntüchtigkeit führen. In der Zeit zwischen 19 Uhr und Mitternacht hielten die Polizisten in Höhe der Lewinskistraße insgesamt 136 Fahrzeuge an und überprüften 171 Personen. Neben der Feststellung von 19 allgemeinen Verkehrsverstößen, wie nicht angelegte Sicherheitsgurte oder Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, zogen die Beamten auch fünf mutmaßlich berauschte und alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr. Viermal schlugen die durchgeführten Drogentests im Urin der Fahrer positiv auf Kokain oder THC an, einmal stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Bei allen fünf Fahrzeugführern wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei einem anderen angehaltenen Pkw waren die Reifen so stark abgefahren, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Da die Insassen des Wagens angaben, auf das Fahrzeug angewiesen zu sein, kamen sie rund eine Stunde später mit einem neuen Satz Reifen und einem Wagenheber zurück zum Kontrollort und vollzogen den Reifenwechsel, sodass sie ihre Fahrt anschließend fortsetzen konnten. Zu guter Letzt stoppten die Polizisten einen Motorroller, dessen Fahrer keinen Führerschein vorlegen konnte. Wie er gegenüber den Beamten angab, ging er irrig davon aus, dass er für den Roller keine Fahrerlaubnis benötige, deshalb sei er bereits seit 20 Jahren ohne Führerschein mit dem Zweirad unterwegs. Er durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell